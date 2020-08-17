Разработчики из Индии создали аналог TikTok

В Индии представили приложение для публикации коротких видео HiPi — аналог китайского сервиса TikTok, заблокированный в стране в июне. Приложение разработали на крупнейшем индийском частном телеканале.

Компания-разработчик Zee5 утверждает, что запуск HiPi не связан с блокировкой их главного конкурента. Глава компании Тарун Катиал рассказал Bloomberg, что над программой работали в течение последнего года. И Zee5 — аналог американского Netflix — теперь стал «развлекательным суперприложением» с разнообразным контентом — от потокового видео до коротких роликов.

В HiPi можно загружать видео длительностью до 90 секунд. Авторами контента станут как обычные пользователи, так и знаменитости.

Сервис позволит сети Zee Entertainment Enterprises, владеющей Zee5, занять нишу TikTok на индийском рынке. В целом по стране главными конкурентами компании являются The Walt Disney Company и Netflix.

В конце июня власти Индии заблокировали 59 китайских мобильных приложений, включая TikTok, соцсеть WeChat, микроблоги на Weibo и игру Clash of Kings. В правительстве заявили, что эти ресурсы наносят «ущерб суверенитету и целостности Индии».