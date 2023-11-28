28 ноября 2023, 23:52
Разработчик «Новичка» рассказал, что будет с отравленной женой Буданова
Создатель «Новичка» Ринк: жену Буданова спасут, а в сторону РФ будут провокации
Жене начальника ГУР Украины Марианне Будановой ничего серьезного не угрожает после отравления тяжелыми металлами, украинские медики способны оказать ей необходимую помощь, однако случившееся может стать поводом для очередных провокаций в сторону РФ. Такое мнение выразил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк в беседе с РИА «Новости».
«Ну, конечно есть (шансы выжить — прим. ред.) <…> Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы [лечение] провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно», — заявил он.
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По словам Ринка ртуть и мышьяк способны накапливаться в организме, если человек принимает их маленькими дозами, что приводит к плачевным последствиям. Подобные вещества накапливают морская вода и грибы. По мнению специалиста, чтобы детальнее разобраться в случившемся, нужно изучить места, в которых обедала пострадавшая.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Кирилл Буданов сам мог отравить супругу, чтобы она не мешала ему жить с мужчинами. По его словам, в подобных делах часто обвиняли главу ГУР Украины.
Украина
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