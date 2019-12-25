Разработчик из Нидерландов сыграл в «Змейку» на рождественской елке. Видео

На кадрах видно, что змейкой он управляет при помощи контроллера от Sony — Dualshock 4. Сама змейка — это светодидная гирлянда, а то, что она «съедает» — светящиеся елочные шары.

Мус оказался щедрым человеком. Он записал видеоролик с подробной инструкцией, как сделать подобное у себя дома, и выложил его в открытый доступ. По словам разработчика, сначала он запрограммировал гирлянду, чтобы бегающими огоньками можно было управлять геймпадом. Подписчики натолкнули его на мысль сделать «Змейку». В планах Муса — создание игры Tetris на нестандартной платформе.