Мир 24 декабря 2022, 23:46 Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. погиб под Артемовском — СМИ RT: разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов погиб под Артемовском РИА «Новости»

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Один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов погиб в зоне проведения спецоперации под Артемовском. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале со ссылкой на украинские СМИ.

Знакомые Ежова, как указано в сообщении, рассказали в социальных сетях, что его гибель произошла под Артемовском. Никаких деталей произошедшего они не раскрыли.

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Командование украинской армии перебросило дополнительные резервы для удержания Артемовска, сообщил 22 декабря представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Эти резервы призваны пресечь случаи дезертирства и массовой паники в рядах украинских военных, предположил он.

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Настрой командования украинских войск по ситуации вокруг Артемовска стал «не очень радужным», отмечал ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. ВСУ начали покидать пригороды населенного пункта, взятием которых раньше хвастались, отметил командир.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» заявил, что Соединенные Штаты не предоставили Киеву запрашиваемое им вооружение, и вскоре российские военные займут Артемовск. Это позволит полностью освободить Донбасс.