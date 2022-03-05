Разработчик Артем Геллер: IT-компании вернутся в Россию через время

Через какое-то время «истерия спадет» и зарубежные IT-гиганты вернутся в Россию. Таким мнением с NEWS.ru поделился разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По словам специалиста, это вопрос нескольких недель или месяцев.

«Гиганты вроде Microsoft, Apple, Sony, Facebook сейчас находятся под давлением, в том числе политическим. Кроме этого давления и приостановки своей деятельности [в РФ] есть еще проблема волатильности валют. Рубль не понятно в каком состоянии, все очень быстро меняется, и они не понимают, за какие деньги, что продавать. Когда истерия спадет, то все вернутся назад, восстановят продажи и сервисы. Также в РФ множество альтернатив для таких сервисов. Не все заменимы, но значительная часть», — сказал Геллер.