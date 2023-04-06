Мир 06 апреля 2023, 10:32 Разработавший потолок цен на нефть из России советник Байдена ушел в отставку — СМИ Bloomberg: занимавшийся разработкой потолка цен нефть Харрис ушел из Минфина США РИА «Новости»

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Помощник президента США Джо Байдена и министра финансов страны Джанет Йеллен по экономической политике Бен Харрис ушел из Минфина. Он участвовал в разработке многих инициатив Белого дома, в том числе потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Бен Харрис, один из главных помощников Джо Байдена по экономическим вопросам, покинул министерство финансов, проработав около четырех лет с президентом», — сказано в материале.

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По данным агентства, он также занимался разработкой экономического ответа на возникшую из-за пандемии рецессию и писал речи для Йеллен. Сама глава Минфина назвала Харриса своим ближайшим советником по наиболее важным вопросам ведомства.

«…начиная от помощи в восстановлении после глубокого экономического спада до продвижения амбициозной программы внутренних инвестиций и введения потолка цен на экспорт энергоносителей из России», — отметила она.

Агентство добавило, что советник ушел из-за реорганизации экономической команды действующего президента США. Чем будет дальше заниматься Харрис, пока не известно.