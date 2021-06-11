«Разорвет на части, как цыпленка»: американцы предрекли итог переговоров Путина и Байдена

Сенатор Роб Портман посоветовал президенту США Джо Байдену занять жесткую позицию на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Такие рекомендации эмоционально обсудили читатели издания The Wall Street Journal.

По словам пользователей, США больше не могут служить делу демократии в мире. Они отметили, что поезд ушел еще осенью 2020 года.

«На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <…> Команда Джо Байдена настолько слаба, что США предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», — заявил один из читателей.

Другой американец подчеркнул, что сенатор будто живет в другой стране и времени. Предстоящие переговоры он сравнил с боем Майка Тайсона и Майкла Джонсона — нокаут за 39 секунд.

«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз, — нисколько!» — написали в комментариях.

«Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим все сказано», — отметил пользователь.

Еще один читатель добавил, что американский лидер играет не в, а с шашками.

Переговоры Байдена и Путина состоятся 16 июня в Женеве. Перед этим президент США посетит саммиты G7 и НАТО.