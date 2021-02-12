Разорвать отношения с ЕС в три шага. Политолог объяснил слова Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС. Но имел в виду не дипломатические отношения, а политические. Об этом «360» рассказал член Общественной палаты РФ, политолог, общественный деятель, кандидат политических наук и директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Лавров не имел в виду, что прервутся дипломатические отношения. Дипломатические отношения сохранятся, без сомнения, поскольку большое количество ездит туда-сюда, там живут, многие долго. Лавров имел в виду, что могут быть прерваны политические отношения. Это означает ряд конкретных шагов», — пояснил он.

Первый шаг, по словам политолога, произойдет, когда Россия перестанет учитывать интересы стран ЕС и займет жесткую позицию — начнет блокировать любые предложения Евросоюза в ООН.

«Во-вторых, Россия может перестать учитывать интересы стран ЕС в таких чувствительных странах, как Сирия и Ливия, из которых идут миллионные потоки беженцев, и эти потоки создают колоссальный дисбаланс в странах Евросоюза и даже, по сути дела, меняют там правительства», — рассказал собеседник «360».

Третий шаг коснется признания ДНР и ЛНР.

«В-третьих, Россия может начать признание ДНР и ЛНР и их интеграцию в Россию. В-четвертых, она может начать по-настоящему серьезные усилия по ликвидации русофобской диктатуры марионеточной на Украине, освобождению Украины от оккупационного режима и созданию пророссийского правительства с возможной интеграцией Украины и России», — сказал общественный деятель.

Марков отметил, что также Россия может разместить очень серьезные воинские контингенты в Калининграде и в других регионах, прилегающих к Евросоюзу. А еще страна может жестче реагировать на русофобскую политику в Польше, стран Прибалтики и Румынии.

Также российская сторона, по его мнению, может заблокировать работу всех русскоязычных СМИ и неправительственных организаций, которые финансируются странами Евросоюза.

«Спектр возможных действий весьма широк, и они включают в себя такие действия. Можем сказать, что невозможно. Невозможен разрыв дипломатических отношений с большинством европейских стран и невозможно прекращение поставки энергоносителей, поскольку это стратегические вопросы, которые не должны зависеть от тактических решений», — объяснил политолог.

Как отметил политолог, сейчас Россия демонстрирует жесткость позиции и готовность к этому конфликту с ЕС. Поэтому, если все же будут введены санкции, то будет с высокой вероятностью жесткий ответ еще и потому, что Запад «перешел красную черту».

«Эти решения еще не приняты, и Россия пока еще надеется, что Европа образумится. Поворот на Восток должен иметь конкретные черты. Должна быть интеграция. Пока еще Китай не очень готов к сильной интеграции с Россией. Поворот будет. В большей мере будут развиваться отношения с Китаем, Индией, другими странами, но пока еще так нельзя сказать», — предположил Марков.

Пока, по мнению эксперта, стратегической позицией России является надежда на создание большого альянса с ЕС. Когда Россия дает природные ресурсы и рынки, а Евросоюз — технологии для российской экономики. Таким образом происходит развитие и получается «мощный центр силы», который является равным США и Китаю. Но для этого Евросоюз должен пройти очень большой путь.