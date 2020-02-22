Грузия обвинила Россию в кибератаках 2019 года. Вашингтон немедленно к обвинениям присоединился. В российском посольстве в США выразили сожаление, что некогда классные американские дипломаты ведут себя как «бульварные журналисты».

«Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019 года. Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов», — говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

В дипмиссии добавили, что для США главное — запустить сенсацию, тогда как по нормам международного права все обвинения в адрес суверенного государства необходимо подкреплять доказательствами.

МИД Грузии обвинил Россию в прошлогодней кибератаке на сайты президента и местных СМИ. Представитель ведомства Владимир Константиниди не привел никаких доказательств и напомнил, что от действий хакеров в октябре 2019 года пострадали еще ресурсы судебной системы и муниципалитетов Грузии. США к обвинениям присоединились. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что именно Россия провела «широкомасштабную подрывную кибератаку» против Грузии.