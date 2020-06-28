    28 июня 2020, 19:29

    Разочарованные украинцы уронили рейтинг Зеленского

    Анатолий Минкин

    Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до исторического минимума. Теперь он составляет 25,3%, хотя еще в сентябре он держался на уровне 56,1%. Об этом сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на исследование Центра Разумкова.
    Разочарованные украинцы уронили рейтинг Зеленского

    Авторы материала уточнили, что по неизвестной им причине социологи не стали публиковать эти данные в открытом доступе.

    Между тем, несмотря на двукратное падение популярности, Владимир Зеленский все еще лидирует среди других претендентов на пост украинского лидера.

    На вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы были завтра, 11,1% опрошенных граждан Украины назвали Петра Порошенко. В прошлом году его поддержка была всего 6,1%.

    Самый большой рост у сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. Он набрал 14,6% голосов опрошенных. Это более чем в два раза больше, чем в прошлом сентябре, когда за него готовы были проголосовать 7,2%.

    Интерес к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко среди украинцев вырос незначительно — с 4,3 до 5,6%. Только 13,9% опрошенных не смогли определиться с выбором, за кого бы они проголосовали на ближайших выборах президента.