Разочарованные украинцы уронили рейтинг Зеленского

Авторы материала уточнили, что по неизвестной им причине социологи не стали публиковать эти данные в открытом доступе.

Между тем, несмотря на двукратное падение популярности, Владимир Зеленский все еще лидирует среди других претендентов на пост украинского лидера.

На вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы были завтра, 11,1% опрошенных граждан Украины назвали Петра Порошенко. В прошлом году его поддержка была всего 6,1%.

Самый большой рост у сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. Он набрал 14,6% голосов опрошенных. Это более чем в два раза больше, чем в прошлом сентябре, когда за него готовы были проголосовать 7,2%.

Интерес к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко среди украинцев вырос незначительно — с 4,3 до 5,6%. Только 13,9% опрошенных не смогли определиться с выбором, за кого бы они проголосовали на ближайших выборах президента.