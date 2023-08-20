Мир 20 августа 2023, 19:37 Разочарование НАТО в контрнаступлении ВСУ назвали путем к переговорам Advance: Украина получила первый намек НАТО о наступлении времени переговоров РИА «Новости»

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Заявление начальника штаба генерального секретаря НАТО в Брюсселе Стиана Йенсена о необходимости для Украины задуматься об отказе от территорий стало первым намеком альянса на изменение отношений к конфликту. Провал контрнаступления заставит западных спонсоров ВСУ надавить на руководство страны и принудить его к началу мирных переговоров. Об этом в своей колонке для хорватского сайта Advance заявил обозреватель Д. Марьянович.

Выступление Йенсена он назвал «пробным шаром», чтобы проверить реакцию украинских политиков, которые его раскритиковали. Но если подобные требования прозвучат с более высоких позиций, то украинским властям останется только подчиниться.

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«Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и передаче территорий России», — подчеркнул Марьянович.

Он пояснил, что все обещания президента Украины Владимира Зеленского будущего успеха контрнаступления столкнулись с жестокой реальностью, а армия увязла в линиях российской обороны. Тратить деньги и оружие на очередные безуспешные попытки штурмов Запад не намерен и единственным выходом из конфликта видит только мирные переговоры.

Как напомнил RT, начальник штаба генерального секретаря НАТО в Брюсселе Стиан Йенсен выступил с инициативой предложить Украине вступление в альянс в обмен на признание новых территорий России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прогнозы невозможности возврата утраченных областей говорят о растущем оптимизме бывших скептиков. Он напомнил, что в конце февраля 2022 года многие эксперты отводили существованию страны всего несколько дней, а теперь сомневаются в возможностях «вернуть территории».

Министр подчеркнул, что долгосрочные прогнозы по Украине не оправдались в прошлый раз. Он добавил, что контрнаступление еще не закончилось и говорить о каких-либо провалах пока рано.