Мир 16 июня 2023, 23:36 Разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг умер в возрасте 92 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Бывший аналитик американского Министерства обороны Дэниел Эллсберг умер в возрасте 92 лет в своем доме в штате Калифорния. Эллсберг известен тем, что передал СМИ секретный доклад Пентагона о войне во Вьетнаме. О смерти разоблачителя Пентагона сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление семьи.

Эллсберг в 1971 году передал изданию The New York Times секретное собрание документов, из которых было понятно, что администрация президента Линдона Джона намеренно вела политику эскалации конфликта во Вьетнаме. Официальные заявления американских властей гласили, что США не стремятся к расширению военных действий.

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Публикация «Пентагонского досье» подорвала доверие мировой общественности к американским властям, отметила газета. Верховный суд США в деле The New York Times против Соединенных Штатов постановил, что СМИ имели право печатать эти документы, так как это право гарантировано первой поправкой к Конституции США. Эллсберга обвинили в шпионаже, однако Верховный суд прекратил дело, когда выяснилось, что власти использовали незаконные методы для сбора компромата.