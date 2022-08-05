«Разоблачить провокации». Посла Китая вызвали в Белый дом из-за учений у берегов Тайваня

Посла Китая в США Цинь Гана вызвали в Белый дом после того, как у берегов Тайваня прошли учения КНР. Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал действия китайских военных провокацией, сообщил The Washington Post.

«После ночных действий Китая мы вызвали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы разоблачить его провокационные действия КНР. Мы осудили военные действия КНР, которые носят безответственный характер и противоречат нашей давней цели — поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил Джон Кирби.

Он уточнил, что посла принял заместитель помощника президента США и координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Курт Кэмпбелл. Джон Кирби заявил, что несмотря на сказанное, США рассчитывают сохранить отношения с Китаем.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань 2 августа. Она встретилась с представителями местного парламента и администрации. В Китае эту поездку расценили как нарушение суверенитета страны и провели военные учения в акватории восточной части Тайваньского пролива. МИД Китая назвал этот визит «вульгарной комедией» и пригрозил США серьезными последствиями, в том числе в виде санкций для чиновницы и ее родственников.