Мир 21 ноября 2023, 09:18 Разносят на куски натовские гаубицы. В Индии оценили работу российских «Ланцетов» HT: «Ланцеты» ВС России разносят на куски натовские гаубицы M777 РИА «Новости»

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Индийское издание Hindustan Times обратило внимание на успешную работу российских беспилотников «Ланцет». В эфире HT отметили, что этот тип вооружения ВС РФ разносит на куски натовские гаубицы и другое оружие, полученное ВСУ от западных партнеров.

«Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине», — указали журналисты издания.

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По данным HT, «Ланцеты» задействовали в том числе и для нанесения ударов по спрятанному в лесу артиллерийскому орудию FH70. Точное попадание привело к детонации артиллерийских снарядов, скрытых за буреломом.

Издание Business Insider ранее назвало российские беспилотники «Ланцет» главной угрозой для ВСУ. Обозреватели BI отметили, что БПЛА обходят все препятствия на пути к цели и не сталкиваются напрямую с ее корпусом.

При этом, несмотря на небольшой размер, «Ланцеты» уничтожают танки и легкобронированную технику, в том числе боевые машины Bradley, подчеркнули авторы статьи.