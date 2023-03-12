Мир 12 марта 2023, 21:48 Разногласия стали расти между США и Украиной — СМИ Politico: между США и Украиной растут разногласия из-за целей спецоперации Unsplash

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Разногласия между правительством Соединенных Штатов и властями Украины растут из-за спецоперации России, единство двух стран распадается на части. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«За кулисами между Вашингтоном и Киевом растут разногласия по поводу целей боевых действий. Возникают потенциальные очаги напряженности в отношении того, как и когда закончится конфликт», — написало издание.

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В американо-украинских отношениях появились «небольшие трещины». Самая большая напряженность ощущается в вопросах обороны Артемовска и расследования диверсий на «Северных потоках». Также вызывает разногласия украинский «план борьбы» за Крым.

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По версии собеседников издания, захват Артемовска не изменит хода конфликта, однако Украина продолжает оборонять город ценой огромных потерь. В США отметили, что ВСУ тратят много боеприпасов и личного состава при обороне Артемовска, и это может помешать проведению крупного контрнаступления весной. Автор материала подчеркнул, что киевские власти игнорируют мнение Вашингтона по этому поводу.