Риск военного конфликта между Россией и НАТО сохраняется, но разногласия можно урегулировать политическим путем. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <…> Но сохраняется риск конфликта», — сказал Столтенберг в интервью изданию Financial Times.

Он добавил, что при обострении ситуации между НАТО и Россией альянс перейдет к сдерживающим мерам. При этом генсек отметил, что НАТО будет надеяться на лучшее и усердно работать над урегулированием возможного конфликта, но также будет продолжать готовиться к худшему.

По словам Столтенберга, альянс не готов обсуждать гарантии того, что расширения на восток не произойдет. Переговоры по этому вопросу, как считает генсек, противоречили бы ключевым принципам организации. Еще он предположил, что на ближайшей встрече России и НАТО не удастся принять окончательное решение для урегулирования разногласий. Сторонам понадобится провести несколько раундов переговоров для достижения прогресса.

Переговоры представителей США и России пройдут 10 января в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят гарантии безопасности. Затем состоится встреча России и НАТО. Ее проведут 12 января в Брюсселе.