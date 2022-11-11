Мир 11 ноября 2022, 14:12 Разногласия относительно Украины возникли в администрации США NYT сообщила о спорах в администрации США вокруг переговоров России и Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

В администрации США нет однозначной позиции по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Суть разногласий раскрыла газета The New York Times со ссылкой на источники.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли настроен на дипломатическое решение конфликта. Советники американского президента Джо Байдена с его мнением не согласны и считают, что пока о переговорах говорить преждевременно.

Реклама

Свою позицию Милли еще раз подтвердил на мероприятии 9 ноября в Нью-Йорке, когда заявил об окне возможностей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Реклама

Автор статьи заметил, что таким образом генерал обратил внимание на возможность переговоров. Советники Байдена настаивают, что конфликт завершится за столом переговоров, но время для них не пришло.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что целей спецоперации на Украине можно достичь при помощи переговоров. Спецоперация на Украине началась 24 февраля.