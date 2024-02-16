Мир 16 февраля 2024, 01:20 «Разнесли пару батальонов». В США рассказали об ударе российских «Искандеров» по ВСУ Экс-разведчик Риттер: ВС РФ уничтожили ударом «Искандеров» сотни бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные нанесли ВСУ серьезный удар с помощью ракетных комплексов «Искандер», уничтожив 200 украинских бойцов. Об этом в эфире YouTube-канала Ask The Inspector заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Русские отправили по скоплениям противника две ракеты „Искандер“. Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте», — рассказал он.

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По словам Риттера, армия России бьет по резервам противника в тылу, чтобы предотвратить сосредоточение украинских войск на линии соприкосновения.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия располагает возможностями для уничтожения всего военно-промышленного комплекса Украины. Он также отметил, что РФ производит огромное количество беспилотников и снарядов, поэтому бессмысленно отправлять Украине новый пакет военной помощи.

До этого глава британского МИД Дэвид Кэмерон призвал членом конгресса США проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине в размере 95 миллиардов долларов.