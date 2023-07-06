Мир 06 июля 2023, 23:02 «Разная философия». Зеленский пожаловался на отказ Болгарии предоставить оружие Зеленский: Болгария отказалась предоставлять Украине оружие в качестве помощи Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Софии, сообщило РИА «Новости».

По словам Зеленского, коллега из Болгарии поделился с ним мыслями по поводу помощи в обороне Украины.

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«У нас разный взгляд на вещи, он считает „нет“ — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю „нет“ — это защита, и это абсолютно разная философия», — сказал президент Украины.

Он также отметил, что Радев не хочет, чтобы в его армии уменьшилось количество оружия, это и стало причиной для отказа.

«А я сказал ему, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит», — добавил Зеленский.

При этом в сфере энергетики и в вопросе «формулы мира» президенты Украины и Болгарии достигли взаимопонимания.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина не получит оружие из армейского резерва страны, потому что выход из конфликта лежит в дипломатической плоскости.