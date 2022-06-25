«Размыть повестку». Как США попытались отвлечь американцев от экономических проблем

Политолог Сергей Маркелов считает, что запрет абортов в США нужен, чтобы размыть повестку, связанную с экономическими проблемами в стране. Об этом он рассказал в беседе с «360».

«Это вопрос такой, я бы даже сказал, не подмена экономических дефектов, которые сегодня в Америке идут и идут, нарастают лавинообразно. Это попытка размыть повестку, то есть даже не заменить. Экономику, конечно, никакие аборты не заменят. И цены на бензин, которые американцы утром, вечером и в обед увидят, и уже сто баксов не хватает заправить бак», — рассказал политолог.

Он отметил, что тема абортов важна для общества и всегда вызывает социальный резонанс.

«Темы социальные всегда перебивают и аккуратно встраиваются и размывают — не заменяют, а размывают — экономическую и политическую повестку. То есть, условно говоря, тема абортов — это тема личного плана для американцев и для американских семей, для каждого американца, неважно какого он пола. А тема экономическая — она и страновая, и тема штата какого-то конкретного, и какого-то большого города», — добавил Маркелов.

Он заключил, что в связи с этим в Штатах нарочно перегружается информационный фон, чтобы расфокусировать внимание американцев.