Разминирование территории ЛНР показали на видео

Специалисты Международного противоминного центра ВС России начали разминирование территории Луганской Народной Республики. Видео в Telegram-канале показал ТАСС.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ЛНР блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины населенного пункта Метелкино.

Также Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР сообщил, что в период с 17 февраля по 31 марта в ходе обстрела со стороны украинских националистов погибли 12 мирных жителей.

Омбудсмен в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что оружие в республике сложили 170 украинских военных. По ее словам, всем сдавшимся в плен оказывают необходимую помощь.