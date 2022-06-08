НАТО не может дать гарантии о неразмещении ядерного оружия на территории Швеции и Финляндии, если эти государства станут членами блока. Об этом заявил помощник генсека североатлантического альянса по оборонным инвестициям Камий Гран.

«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», — объяснил Гран в беседе с RTS.

Скандинавские страны, как вместе с тем подчеркнул помощник генсека НАТО, занимают мирную позицию и к развязыванию конфликта с РФ не стремятся. По этому, по его словам, оснований предполагать какие-либо агрессивные шаги с их стороны нет. Москва, как ожидается, также не станет применять силу в ответ на расширение Североатлантического альянса.

Гран в преддверии Саммита НАТО в Мадриде выразил надежду на скорейшее урегулирование разногласий с Турцией по вопросу членства в блоке Финляндии и Швеции.

В конце мая итальянский генерал Леонардо Трикарико призвал не провоцировать Россию и не расширять НАТО. Схожую позицию ранее выражал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Такие мнения еще не стали слишком популярными на Западе, но многие люди уже поняли, что могут открыто выразить свою точку зрения на события на Украине.