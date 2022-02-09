Размещение истребителя МиГ-31К под Калининградом расценили как угрозу для НАТО

Размещение истребителя МиГ-31К под Калининградом НАТО может воспринять как «угрозу возмездия» с российской стороны. Об этом написал Forbes.

В статье журналист по имени Себастьян Роблин, специализирующийся на истории, международной безопасности, конфликтах, а также авиации, описал российский истребитель.

В материале он упомянул, что в одном из российских Telegram-каналов недавно опубликовали видео посадки истребителя-перехватчика МиГ-31К — носителя ракетного комплекса «Кинжал». Воздушное судно приземлилось на аэродроме Чкаловск под Калининградом.

Роблин сообщил, что ракета «Кинжал», которая установлена на истребителе, может поражать цели на расстоянии 1240 миль и переносить осколочную или ядерную боеголовку весом до 500 килотонн. Ее мощность в десятки раз превышает бомбу, сброшенную на Хиросиму, подчеркнул колумнист.

Автор статьи предположил, что перемещением истребителя к Прибалтике Россия может давать негласное предупреждение НАТО, и напомнил, что в случае запуска ракеты «Кинжал» долетят до западных столиц за 10 минут.