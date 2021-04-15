«Разложили по полочкам»: в Госдуме объяснили санкции США после беседы Путина и Байдена

Введение США новых санкций против России все расставило по местам и показало, что перезагрузки отношений Москвы и Вашингтона не произойдет. Такое мнение в беседе с «360» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«США будут балансировать в политике санкций между формальными и ритуальными вещам — как происходит, когда объявляются персональные санкции, малозначительные для страны и даже для отдельных лиц. С другой стороны, есть и вещи вполне болезненные, в том числе и среди тех мер, которые уже были приняты, и тех, которые еще могут последовать», — заявил парламентарий.

По мнению Новикова, Вашингтон неслучайно ввел новые ограничительные меры именно сейчас, практически сразу после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Депутат напомнил, что сначала эту беседу общественность восприняла как один из шагов в сторону возможной перезагрузки отношений Кремля и Белого дома. Но после объявления санкций все снова встало на свои места.

«США все разложили по полочкам. Да, разрывать контакты пока никто не готов. Белый дом готов говорить с Россией по вопросам, которые важны для Вашингтона. Пересмотра политики в отношении Москвы не будет. И вся американская элита едина в том, чтобы дальше давить на Россию», — добавил он.

По его мнению, Москве тоже надо придерживаться прагматической линии в отношениях с США.

«Там, где будут интересные для нас вопросы, отказываться от диалога нет смысла», — заключил Новиков.

Закон о введении новых антироссийских санкций был подписан президентом США 15 апреля. В черный список, в частности, попали 23 россиянина и юридических лица, которых подозревают во вмешательстве в американские президентские выборы. Под ограничения также попали шесть российских технологических компаний. И, наконец, из Вашингтона было решено выслать десять дипломатов. Американские власти считают, что среди них якобы есть сотрудники российской разведки.