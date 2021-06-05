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    05 июня 2021, 00:03

    Разлившийся кетчуп заблокировал шоссе в Великобритании

    Анастасия Кукова

    На трассе A14 недалеко от британского Годманчестера (Кембриджшир) вечером 1 июня перевернулся груженный кетчупом грузовик. Власти перекрыли шоссе на несколько часов, чтобы очистить его от томатного соуса.

    Скрин видео.

    Авария, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Управление государственных дорог Великобритании, произошла из-за того, что у фуры оторвался контейнер с кетчупом. Его содержимое вылилось на дорогу.

    Водитель грузовика получил легкую травму и не был госпитализирован.

    Пользователи Reddit с пониманием отнеслись к случившемуся. Они припомнили собственные случаи, когда им пришлось столкнуться с розливом нестандартных жидкостей по автостраде.

    Один из комментаторов рассказал, что несколько лет назад работал волонтером в больнице. Из-за перевернувшейся цистерны с зеленкой присущий ей цвет приобрели все — медсестры, кровати, медпункты и скорая.

    Еще один пользователь сообщил, что никогда не забудет, как скользко было на дороге после аварии с участием грузовика, везшего промышленное мыло для автомоек.

    Пищевые продукты в результате аварий попадают на трассы довольно редко. В 2019 году в Аризоне появилась шоколадная река. Из перевернувшегося грузовика вытекло более 18 тысяч литров жидкого лакомства. В Ноксвилле в том же году на обочину выпали более 17 тонн конфет M&M. Все они остались в упаковке, но партию все равно пришлось уничтожить.

    Многочасовая пробка образовалась в Санкт-Петербурге после того, как на Приморском шоссе перевернулся КамАЗ с камнями.