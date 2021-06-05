Разлившийся кетчуп заблокировал шоссе в Великобритании

На трассе A14 недалеко от британского Годманчестера (Кембриджшир) вечером 1 июня перевернулся груженный кетчупом грузовик. Власти перекрыли шоссе на несколько часов, чтобы очистить его от томатного соуса.

Авария, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Управление государственных дорог Великобритании, произошла из-за того, что у фуры оторвался контейнер с кетчупом. Его содержимое вылилось на дорогу.

Водитель грузовика получил легкую травму и не был госпитализирован.

Пользователи Reddit с пониманием отнеслись к случившемуся. Они припомнили собственные случаи, когда им пришлось столкнуться с розливом нестандартных жидкостей по автостраде.

Один из комментаторов рассказал, что несколько лет назад работал волонтером в больнице. Из-за перевернувшейся цистерны с зеленкой присущий ей цвет приобрели все — медсестры, кровати, медпункты и скорая.

Еще один пользователь сообщил, что никогда не забудет, как скользко было на дороге после аварии с участием грузовика, везшего промышленное мыло для автомоек.

Пищевые продукты в результате аварий попадают на трассы довольно редко. В 2019 году в Аризоне появилась шоколадная река. Из перевернувшегося грузовика вытекло более 18 тысяч литров жидкого лакомства. В Ноксвилле в том же году на обочину выпали более 17 тонн конфет M&M. Все они остались в упаковке, но партию все равно пришлось уничтожить.

Многочасовая пробка образовалась в Санкт-Петербурге после того, как на Приморском шоссе перевернулся КамАЗ с камнями.