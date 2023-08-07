Мир 07 августа 2023, 10:12 Разгром ВСУ выявил уязвимость НАТО перед сильным соперником Западный аналитик Эллисон признал, что конфликт на Украине показал уязвимость НАТО Министерство обороны Украины

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Неудачное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало, что НАТО уязвим перед равным соперником, у которого есть высокотехнологичное вооружение и авиация. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на мнение аналитика Дэвиса Эллисона.

Эллисон отметил, что армия Североатлантического альянса раньше не участвовала в боевых действиях такого уровня, которые последние 18 месяцев происходят на Украине.

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«Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — заявил он.

Эксперт Пол ван Хофт напомнил, что во время вооруженного конфликта в Ираке и при операции в Персидском заливе в 1990-1991 годах Соединенные Штаты быстро установили превосходство в небе. Это стало залогом победы.

Украинская армия начала контрнаступление 4 июня на Артемовском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Однако оно не увенчалось успехом: ВСУ понесли серьезные потери.