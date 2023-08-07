07 августа 2023, 10:12
Разгром ВСУ выявил уязвимость НАТО перед сильным соперником
Западный аналитик Эллисон признал, что конфликт на Украине показал уязвимость НАТО
Неудачное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало, что НАТО уязвим перед равным соперником, у которого есть высокотехнологичное вооружение и авиация. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на мнение аналитика Дэвиса Эллисона.
Эллисон отметил, что армия Североатлантического альянса раньше не участвовала в боевых действиях такого уровня, которые последние 18 месяцев происходят на Украине.
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«Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — заявил он.
Эксперт Пол ван Хофт напомнил, что во время вооруженного конфликта в Ираке и при операции в Персидском заливе в 1990-1991 годах Соединенные Штаты быстро установили превосходство в небе. Это стало залогом победы.
Украинская армия начала контрнаступление 4 июня на Артемовском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Однако оно не увенчалось успехом: ВСУ понесли серьезные потери.
США
ВСУ
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Украина
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