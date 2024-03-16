Мир 16 марта 2024, 12:25 Разговоры США с Россией о стратегической стабильности назвали пустышкой Антонов: США предлагают России пустышку под видом разговора о стабильности РИА «Новости»

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцы предлагают переговоры о стратегической стабильности. Но это всего лишь пустышка, чтобы сдержать развитие России, подчеркнул дипломат. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Все, что хотят в Вашингтоне, — это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить сеть на наши стратегические наступательные вооружения», — пояснил Антонов.

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При этом взамен США ничего не хотят давать России, добавил он. Но переговоры такого рода должны быть честными, без «двойного дна». А диалог ради диалога России не нужен, подытожил посол.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются завербовать дипломатов. Такое поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам российских дипмиссий выглядит «нездоровым».