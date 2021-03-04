Украина использует для вакцинации населения от коронавируса вакцину Covishield, поставленную из Индии. Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что одобряет применение этого препарата и призвал не слушать политиков.

По словам Комаровского, вакцина Covishield приравнивается к препарату англо-шведской компании AstraZeneca. В вопросе защиты от заболевания эффективность вакцины превышает 60%. Кроме того, она на 90% защищает от тяжелых форм заболевания.

«Я одобряю однозначно применение этой вакцины. В чем главная проблема? Проблема, как всегда, с болтовней, демагогией и с полной неспособностью власти Украины вести адекватную коммуникацию с народом», — заявил врач.

Он пояснил, что производство, где выпускают индийский препарат Covishield, производит до 60-65% от всех вакцин мира.

«Все разговоры про неэффективность вакцины — бред. Все разговоры про опасность вакцины — бред. Да, есть побочные эффекты, как и у любой вакцины. Чаще всего это температура, которая держится один-два дня и не более того. Вакцина эффективна», — отметил Комаровский.

Телеведущий призвал не слушать политиков и не бояться прививаться индийской вакциной. Он подчеркнул, что Covishield является безопасным и эффективным препаратом от ковида.