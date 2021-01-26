Путин предложил Госдуме продлить СНВ-3 на пять лет после разговора с Байденом

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму законопроект о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он предложил продлить его на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Проект «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года» опубликовали на базе данных Госдумы.

Планируется, что закон вступит в силу с момента его официальной публикации. Комитет Госдумы по международным делам обсудит законопроект 27 января и предложит палате ратифицировать его в тот же день. Об этом журналистам рассказал глава комитета Леонид Слуцкий. Его слова процитировал ТАСС.

Слуцкий отметил, что Владимир Путин внес законопроект на рассмотрение в Госдуму и напомнил, что срок действия Договора истекает 5 февраля.

«Комитет по международным делам соберется уже завтра. С учетом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января», — рассказал он.

О продлении СНВ-3 ранее договорились президент России Владимир Путин и новый президент США Джо Байден во время телефонного разговора. Кроме того, российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту главы США.