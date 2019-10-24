Опрос показал, что немцы устали от разговоров о холокосте. Некоторые евреи их понимают

Всемирный еврейский конгресс провел опрос среди 1300 немцев. Согласно результатам, 41% респондентов уверен — евреи слишком много говорят о холокосте. При этом 28% немцев заявили, что евреев слишком много в экономике, а 26% считают, что у них слишком много власти в мировой политике. На фоне стрельбы у синагоги на востоке Германии такие результаты вызывают беспокойство. «360» поговорил с несколькими евреями об их отношении к результатам опроса.

Как сообщило немецкое издание Spiegel, опрос проводили среди тех немцев, у которых годовой доход составляет не менее 100 тысяч евро. Получается, в опросе представили мнение германской элиты.

Опрашивали людей из-за обеспокоенности Всемирного еврейского конгресса растущими антисемитскими настроениями в ФРГ.

Можно ли считать нежелание людей говорить о холокосте подтверждением роста антисемитизма? Российско-израильский писатель и публицист Исраэль Шамир так не считает. Он уверен, что об этом нужно говорить и думать поменьше. Правда, как подмечает автор, его мнение вряд ли является нормативным.

«Что хорошего в думах о том, кто кого убивал? Это приводит только к ожесточению», — говорит Шамир.

По его словам, в Израиле такие разговоры приводят к плохому отношению к палестинцам. Как будто бы народ руководствуется логикой: «раньше нас обижали, а теперь мы будем обижать других еще больше».

Владелец салона красоты в Тель-Авиве Зеэв Левин придерживается противоположной точки зрения. Он уверен — чем больше говоришь о таких ужасных событиях, тем меньше шанс повторения чего-то подобного.

О холокосте нужно не просто говорить. О нем нужно кричать, чтобы это больше никогда ни с одним народом не повторилось Зеэв Левин.

Результаты опроса, по мнению собеседника «360», отличный показатель того, что люди уже забывают важность и ужас холокоста. А такие категоричные взгляды у немцев могут развиваться из-за определенных политических действий.

«Ну или среди опрошенных могли быть те, чьи предки в свое время поддерживали политику против евреев», — размышляет Левин.

Претензии к «большому количеству власти в мировой политике» Исраэль Шамир объясняет малым количеством еврейского населения. Его на свете примерно столько же, сколько и удмуртского. Только вот никто не назовет сейчас список успешных удмуртов: миллионеров, политиков и так далее. Успех евреев в сравнении с их относительно малым населением бросается в глаза. Отсюда и такая реакция.

Зеэв Левин согласен с тем, что евреев в экономике и у власти действительно может быть много, но это заслуженно.

«В отличие от любой другой нации, евреи постоянно что-то делают, а не просто сидят на диване. Это люди, которые чего-то в жизни добиваются. Или становятся богатыми людьми, или приходят к власти», — считает собеседник «360».

Публицист Шамир в заключение добавляет, что евреев у власти много далеко не везде. Они бросаются в глаза в США, но в России и европейских странах их нет.