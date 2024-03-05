Мир 05 марта 2024, 02:04 Разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту назвали «катастрофой» FAZ: утечка разговора немецких офицеров ударила по репутации Германии РИА «Новости»

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Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Германии среди западных союзников, Об этом сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению обозревателя издания Бертольда Колера, для «немецкого правительства, бундесвера и в целом репутации Германии как надежного союзника подобный провал — настоящая катастрофа». Журналист сравнил эффект от утечки со «сброшенной бомбой».

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Преданная гласности беседа стала серьезным доказательством активного участия западных стран в конфликте на Украине, отметил автор статьи. По его словам, Россия может с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков.

Ранее представитель британского премьер-министра назвал утечку разговора офицеров бундесвера большой проблемой и отметил, что разбираться в случившемся — это «дело Германии».