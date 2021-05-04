Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пошел бы на пользу обеим странам. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Такое заявление он сделал в интервью Financial Times.

«Я думаю, что будет также полезно, если оба президента смогут поговорить лицом к лицу. Также есть и сферы взаимного интереса для сотрудничества. Мы уже видели одну из них — это продление СНВ-3. Есть и другие сферы так называемой стратегической стабильности, где можно было бы добиться прогресса», — отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что Америка не заинтересована в эскалации напряженности с Россией. Несмотря на это, Вашингтон готов к ответным мерам, которые применит, если Москва будет вести себя безрассудно. Блинкен добавил, что США хотели бы иметь с Россией более предсказуемые отношения и добавил, что это зависит только от Владимира Путина

По словам госсекретаря, Америка не пытается сдерживать Китай, однако расчитывает сохранить порядок, который основывается на международных правилах.

«Даже с учетом всех его несовершенств этот порядок был полезен для всего мира, включая Китай. Любой, кто принимает действия, направленные на разрушение этого порядка и его подрыв, [должен понимать, что] мы встанем на его защиту», — поясни он.