Разгон митинга в Таджикистане закончился смертью одного человека

Акция протеста прошла в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана 16 мая и закончилась гибелью одного человека. Еще трое получили ранения во время разгона митинга, сообщило «Радио Озади»*.

Группа местной молодежи 16 мая направлялась в сторону областной администрации, им навстречу вышли силовики. По данным издания, правоохранительные органы применили резиновые пули и слезоточивый газ. В результате разгона погиб 30-летний мужчина.

Ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области остается сложной с ноября прошлого года, когда в ходе спецоперации силовиков был убит местный житель. Люди потребовали привлечь к ответственности виновных и вышли на митинг, который длился четыре дня. Протестующие потребовали отставки нового областного главы, вывода войск из региона и восстановление интернет-связи. Расследование происшествия до сих пор не закончено.

В России проходит саммит ОДКБ, где присутствует президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Встреча лидеров стран ОДКБ приурочена к 30-летию создания организации. Участники подписали ряд документов, в том числе заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ.

*«Радио Озади» — таджикистанская служба «Радио Свобода», признанного Минюстом России иностранным агентом.