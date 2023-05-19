Мир 19 мая 2023, 03:09 Разгневанные поляки освободили главную площадь Кракова от «поющих гимны» украинцев Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова РИА «Новости»

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Польские националисты прогнали с главной площади Кракова украинцев, ежедневно устраивающих акции у памятника писателю Адаму Мицкевичу. Об этом написала польская газета Wyborcza.

Украинские активисты каждый день в течение почти полутора лет проводили манифестации с флагами Украины и распеванием гимнов. Группы польских националистов провели свою акцию с целью «не отдать Адама иноземцам». Поляки напомнили украинцам о Волынской резне и бандеровцах, придя к монументу с польскими флагами и транспарантами.

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По информации газеты, польские националисты на одной из акций кричали, что конфликт на Украине — это противостояние России и США, в котором украинцы «не играют роли». Они перекрыли украинцам доступ к памятнику, издеваясь при этом над «спрятавшимися активистами».

Поляки заявили, что отвоевали свой памятник, который для них является символом, а украинцам посоветовали «петь в другом месте».