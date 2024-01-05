Мир 05 января 2024, 16:38 Разгневанные фермеры в ФРГ пытались блокировать прибытие парома с вице-канцлером Фермеры в ФРГ попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером Хабеком Stefan Puchner / Global Look Press

Читать 360tv в

Более 100 фермеров, недовольных планами правительства Германии по отмене субсидий, попытались блокировать прибытие парома с вице-канцлером Робертом Хабеком. О происшествии на причале Шлюттзиль сообщил пресс-секретарь правительства страны Штеффен Хебештрайт в соцсети X, уточнило РИА «Новости».

Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ждала неожиданная встреча. Его поджидали разгневанные фермеры.

Реклама

Вице-канцлер предложил им прислать для разговора нескольких делегатов, но толпа отказалась. После часть протестующих попыталась прорваться на паром. Правоохранители применили перцовый газ для разгона демонстрантов.

«Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования», — прокомментировал произошедшее Хебештрайт.

По его мнению, подобная «жестокость политических нравов» никого не должна оставлять равнодушным при всем понимании живой протестной культуры.