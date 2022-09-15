Разъединение экономик России и Центральной Азии назвали целью в США | 360°

Мир 15 сентября 2022, 01:45 Поделиться Telegram

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Viber Разъединение экономик России и Центральной Азии назвали целью в США Госдепартамент назвал целью США разъединение экономик России и Центральной Азии Pxhere.com

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Заместитель помощника директора агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру Госдепа) Анджали Каур назвала целью политики США в Центральной Азии разъединение экономик стран региона с Россией.

Свое заявление Каур сделала на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, отметил ТАСС.

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Власти США, как подчеркнула Каур, занимаются укреплением взаимосвязанности экономик стран Центральной Азии, отметил RT. Вашингтон также пытается стимулировать экономический рост и добивается совместных действий в области борьбы с изменением климата.

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«Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», — сказала заместитель помощника директора USAID.

Американские власти не намерены отказываться от введений ограничений против России, заявил в начале сентября координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О’Брайен. Он отметил, что дальше будет «только хуже».

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация главы Белого дома совместно с Конгрессом работает над ужесточением односторонних антироссийских санкций.

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