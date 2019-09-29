Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил восстановить регулярные пассажирские перевозки в Крым. Но это заявление пока не стоит воспринимать всерьез, уж больно противоречивый этот политик. Об этом «360» рассказал Владимир Корнилов, политолог, директор Центра евразийских исследований.

«Там походу раздвоение сознания у человека», — заявил он.

Корнилов напомнил о недавнем интервью с Криклием. Тогда тот наотрез отказался восстанавливать прямое авиационное сообщение. Он сослался на опасность для Украины, которая может появиться из-за этого решения. Какие неполадки могут возникнуть, он не объяснил. При этом министра сразу после этого спросили, нужно ли тогда прерывать железнодорожное сообщение. На этот вопрос он дал отрицательный ответ: Киев не должен создавать неудобства для украинского населения.

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«Как будто самолетами пользуется не украинское население. Как видите, у этого человека уживается в сознании возможность продолжения авиационной блокады, но сохранения железнодорожного сообщения. Признание того, что Крым не является российским, Россия — агрессор, но в то же время надо как-то продолжать сообщение, видимо, и с Крымом тоже», — добавил Корнилов.

По его словам, понять логику нового министра пока еще очень сложно. Поэтому политолог отказался оценивать высказывания Криклия, стоит дождаться реальных действий.

Корнилов также объяснил, что значит восстановление железнодорожного сообщения для рядовых украинцев. Граждане давно мечтают о прямых поездках в Москву, Симферополь, Севастополь. В этом сезоне на полуостров приехали многие украинские туристы, отметил политолог. Однако им приходилось добираться на перекладных, проходить унизительные процедуры досмотров.