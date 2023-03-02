Мир 02 марта 2023, 12:51 Раздувающие конфликт на Украине США добьются столкновения с Россией Замглавы МИД Рябков: участие США в украинском конфликте приведет к столкновению с Россией РИА «Новости»

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США и НАТО увеличили свое участие в конфликте на Украине. Последствия подобного поведения приведет к прямому столкновению ядерных держав. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что США и НАТО делают все, чтобы конфликт на Украине, который они сами инициировали, перешел в новую стадию эскалации. Подобные шаги несут самую серьезную стратегическую угрозу.

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«Возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями», — заявил Рябков.

Заместитель министра добавил, что все попытки России предупредить страны Запада о растущих рисках полностью искажаются и трактуются в удобном для европейских и американских политиков смыслах. При этом Россия продолжает получать угрозы о силовой расправе со стороны Запада.

США продолжают поставки оружия на Украину и выделяют им средства в виде экономической помощи. О новом транше в размере 1,2 миллиарда долларов объявила американский министр финансов Джанет Йеллен.