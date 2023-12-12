Мир 12 декабря 2023, 08:55 «Раздувает от собственной значимости». Пушков резко ответил желавшему запугать Россию чешскому генералу Пушков: ценность слов главы Генштаба Чехии о конфликте с Россией близка к нулю Unsplash

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Ценность слов начальника генштаба Чехии Карела Ржегки о потенциальном конфликте с Россией близка к нулю. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Чехия — страна с 10 млн человек и незначительной армией. Ее военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО», — написал он.

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До этого чешский генерал уверял, что не допустить потенциального конфликта с Россией можно только через запугивания. Заявления Карела Ржегки о войне с Россией выглядят напыщенно и глупо, ведь от Чехии в этом вопросе ничего не зависит, отметил сенатор. Страны Североатлантического альянса, подчеркнул Пушков, даже не обсуждают такую тему с этой страной.

Неспособность западных стран убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала новые возможности для экономики РФ, говорил ранее сенатор. Он также отмечал, что историческое повышение стоимости золота стало плохим знаком для американского доллара ,и указал на драматический сдвиг в США.