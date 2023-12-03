Мир 03 декабря 2023, 00:14 Раздраженный Зеленский и уверенный Путин. В Германии сравнили поведение двух президентов Zeit: Зеленский раздражен, а Путин уверен в себе на фоне конфликта на Украине Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

По поведению президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно понять настроения в двух странах. Такое заявление сделала немецкая газета Die Zeit.

«C одной стороны — раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», — написало издание.

Реклама

У президента России есть все основания для уверенности: в стране хорошая ситуация с экономикой, а в зоне конфликта российская армия показывает успех. Россия стала стабильней и сильней, в том числе и благодаря действиям Запада. Газета отметила, что мир слишком долго недооценивал Кремль.

Путин выступил на саммите G20 онлайн. Президент последовательно изложил позицию России по текущим событиям.