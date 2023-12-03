03 декабря 2023, 00:14
Раздраженный Зеленский и уверенный Путин. В Германии сравнили поведение двух президентов
Zeit: Зеленский раздражен, а Путин уверен в себе на фоне конфликта на Украине
По поведению президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно понять настроения в двух странах. Такое заявление сделала немецкая газета Die Zeit.
«C одной стороны — раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», — написало издание.
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У президента России есть все основания для уверенности: в стране хорошая ситуация с экономикой, а в зоне конфликта российская армия показывает успех. Россия стала стабильней и сильней, в том числе и благодаря действиям Запада. Газета отметила, что мир слишком долго недооценивал Кремль.
Путин выступил на саммите G20 онлайн. Президент последовательно изложил позицию России по текущим событиям.
Владимир Зеленский
G20
Владимир Путин
Украина
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