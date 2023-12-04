Мир 04 декабря 2023, 02:33 Раздражение накопилось у народа Украины из-за неудач ВСУ и коррупции во власти — Подоляк Советник Подоляк: народ Украины раздражен из-за неудач ВСУ и коррупции во власти Freepik

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В украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач ВСУ на поле боя и коррупции среди властных структур. Об этом агентству УНИАН рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«В обществе, мы с вами прекрасно понимаем, накопилось очень много раздражения — это первое. Второе: в обществе накопилось очень много тяжелых вопросов — как, куда, зачем, какой ценой», — заявил Подоляк.

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На Украине сложилось мнение, что не все представители власти на местах вкладываются в противостояние так же, как само общество. Подоляк отметил существующую во власти коррупцию и странные заявления чиновников. Все это накладывается на неудачи ВСУ и провал контрнаступления. Украинское общество впало в депрессию, заключил политик.

Украина не в состоянии самостоятельно нарастить военное производства, чтобы сравняться с российскими силами. Страна готова «дойти до конца», но только при поддержке Запада, заявил ранее Подоляк.