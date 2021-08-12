Разделить понятия «русский» и «российский» предложили на Украине

Понятия «российский» и «русский» на Украине предложили разделять. По мнению внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, необходимо прописать в закон различия.

Он считает, что в законе необходимо прописать понятие «русская культура» и «русский язык». Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» приняли на Украине в 2019 году. Согласно ему, в стране единственный государственный язык — украинский. Его признали обязательным для органов государственной власти и общественных сфер.

Ранее Алексей Арестович заявлял, что борьба с русским языком на Украине сродни глупости. Он считает, что из-за этого внутри украинского общества зреет конфликт. Советник также подчеркнул, что это его мнение, его не поддерживают в офисе Владимира Зеленского.

В середине июля всех граждан Украины обязали владеть украинским языком, чтобы выполнить закон его обеспечения в качестве государственного. Такое решение принял Конституционный суд страны.