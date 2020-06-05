Илон Маск заявил о необходимости разделить Amazon

Генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск заявил, что «пришло время разбить Amazon». Он считает, что компания монополизировала рынок.

Об этом он написал в Twitter.

«Пришло время разделить Amazon. Монополии — это неправильно. Джефф Безос, это безумие», — написал он, ответив самого владельца корпорации.

Эти записи он опубликовал в ответ на твит другого пользователя, который пожаловался, что его книгу о коронавирусе и карантине отказались выставить на продажу в Amazon.

Компания Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Сам Безос, по оценкам агентства Bloomberg, — самый богатый человек в мире. Его суммарное состояние превышает 149 млрд долларов.

На днях после успешного запуска пилотируемого корабля в космос, Маск припомнил главе Роскосмоса шутку. Спустя шесть лет он ответил ему, что «батут работает».