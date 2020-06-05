Илон Маск заявил о необходимости разделить Amazon
Генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск заявил, что «пришло время разбить Amazon». Он считает, что компания монополизировала рынок.
Об этом он написал в Twitter.
«Пришло время разделить Amazon. Монополии — это неправильно. Джефф Безос, это безумие», — написал он, ответив самого владельца корпорации.
Эти записи он опубликовал в ответ на твит другого пользователя, который пожаловался, что его книгу о коронавирусе и карантине отказались выставить на продажу в Amazon.
Компания Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Сам Безос, по оценкам агентства Bloomberg, — самый богатый человек в мире. Его суммарное состояние превышает 149 млрд долларов.
На днях после успешного запуска пилотируемого корабля в космос, Маск припомнил главе Роскосмоса шутку. Спустя шесть лет он ответил ему, что «батут работает».