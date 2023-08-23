Мир 23 августа 2023, 17:40 Разборки за спиной Си Цзиньпина на саммите БРИКС попали на видео Охрана закрыла дверь перед членом делегации Си Цзиньпина на саммите БРИКС РИА «Новости»

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В Сети распространилось видео, на котором за спиной председателя КНР Си Цзиньпина, входящего в зал заседаний на саммите БРИКС, происходят разборки, в то время как он остается невозмутимым. По версии «Известий», охрана не пустила представителя делегации Си в зал, потому что ему не положено было там находиться.

Судя по видео, охранник преградил человеку дорогу и оттолкнул его. Тот попытался сопротивляться, но дверь захлопнулась. В Telegram-каналах также встречалась версия о том, что помощники лидера КНР слегка опоздали, потому их и не пустили.

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Так или иначе Си остался без сопровождения. Того, что буквально за несколько секунд произошло за его спиной, он заметить не успел — обернулся лишь на миг, когда хлопнула дверь, а затем чинно продолжил свой путь.

При этом сайт kp.ru писал, что Си Цзиньпин выглядел в зале заседаний так, будто чувствует себя неуютно, но приободрился, когда его встретил президент ЮАР Сирил Рамафоса.