Мир 21 июня 2023, 07:12 Разборки в женской тюрьме Гондураса закончились гибелью 41 человека Прокуратура Гондураса подтвердила гибель 41 человека при столкновении в женской тюрьме Unsplash

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В женской тюрьме Гондураса произошло столкновение двух группировок, во время которого погиб 41 человек. Администрация колонии привлекла к обеспечению порядка правоохранителей и военных, сообщило РИА «Новости».

Разборки в женском центре социальной адаптации Cefas в департаменте Франсиско Морасан устроили участницы группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18. По информации прокуратуры, погиб 41 человек, из которых 25 сгорели запертыми в тюрьме, еще 16 получили ножевые и огнестрельные ранения. Пять человек госпитализировали.

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К обеспечению порядка привлекли полицейских и военных. Президент Гондураса Сиомара Кастро обвинила в произошедшем силовые структуры, которые, по ее мнению, допустили такой исход. Она вызвала к себе на отчет министра безопасности и главу ревизионной комиссии прокуратуры.

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