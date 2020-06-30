Разбойнику из Белоруссии отменили смертную казнь

Верховный суд Белоруссии впервые за долгое время отменил смертный приговор. От казни спасся 29-летний Виктор Скрундик, осужденный за убийство двух пенсионеров и покушение на третьего.

«Коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику. Уголовное дело отправят на новое рассмотрение в Минский областной суд», — сообщили в правозащитном центре «Весна».

Минский областной суд 6 марта признал виновными трех жителей Слуцкого района в убийстве двух пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. Двоих приговорили к 22 и 18 годам колонии, Скрундику вынесли смертный приговор.

Молодых людей причислили к «слуцкой банде» и обвинили в жестоких убийствах, разбое, поджогах домов с целью скрыть следы преступлений, а также кражах. Их задержали после того, как они совершили разбойное нападение на 84-летнюю жительницу Копыльского района в январе 2019 года.

Во время заседания Верховного суда Скрундик заявил, что не признает себя виновным в убийстве двух человек, поскольку не знал, что они были дома, когда устраивал поджог.

В правозащитном центре отметили, что решение Верховного суда касается всех фигурантов дела. Их приговоры тоже пересмотрят.