Мир 18 января 2024, 07:13 Разблокирование помощи Украине отказались обещать в США Спикер Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине РИА «Новости»

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США в настоящее время не могут гарантировать, что конгресс в конечном счете разблокирует выделение военной помощи Украине. Об этом телеканалу CNN сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Посмотрим», — ответил республиканец на вопрос о перспективах выделения нового пакета финансирования украинской армии.

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Джонсон отметил, что понимает важность финансирования киевского режима, однако сослался на необходимость думать об американских налогоплательщиках.

«Мы понимаем суть угрозы, однако нам следует продолжать оставаться надежными хранителями долларов от американцев. Все больше населения понимает крайнюю серьезность этого вопроса», — добавил он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден пригласил в Белый дом лидеров конгресса для обсуждения выделения средств на поддержку Украины и Израиля.