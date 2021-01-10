Разбившийся в Индонезии Boeing полностью разрушился на небольшие фрагменты

Лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море после вылета из Джакарты. Самолет полностью разрушился на небольшие фрагменты, сообщил представитель ВМС страны Эди Тартаясь.

«Мы находим в море много обломков, считаем, что самолет полностью разрушился», — сказал Тартаясь журналистам.

При этом он не уточнил, в какой именно момент борт разлетелся на части. Как сообщил портал Detik, утром 10 января спасатели нашли в воде сиденья, детскую одежду и часть фюзеляжа. Кроме того, были найдены фрагменты тел пассажиров, которые находились на борту. Их доставят в морг, чтобы сравнить ДНК с ранее взятыми образцами у родственников.

Заместитель начальника штаба ВВС Индонезии Анри Альфианди отметил, что в районе крушения самолета военные летчики заметили пятно нефтепродуктов.

«С большой долей вероятности можно говорить, что это топливо разбившегося самолета», — заявил он.

Пассажирский самолет Boeing 737-500 перестал выходить на связь 9 января, спустя четыре минуты после вылета из Джакарты. Позже власти страны подтвердили, что лайнер потерпел крушение над морем. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Свои соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.