Разбившийся в Греции украинский Ан-12 вез оборонную продукцию

Разбившийся в Греции самолет Ан-12, вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом заявил глава военного ведомства республики Небойша Стефанович. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш», — сказал он.

По его словам, на борту воздушного транспорта находились восемь человек. Все они погибли.

По информации Минобороны Сербии, Ан-12 вылетел из города Ниш 16 июля, в 21:40 по московскому времени. Незадолго до крушения пилот попросил разрешение на посадку в аэропорту Кавалы. Он сообщил, что у его самолета отказал двигатель.

Крушение произошло между деревнями Антифилиппи и Палеохори, в нескольких километрах от аэропорта. Они находятся на севере Греции. На кадрах с места падения Ан-12 видно, что самолет распался на мелкие обломки. Утром части корпуса еще дымились.