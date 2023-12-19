19 декабря 2023, 08:46
«Разбирают на молекулы». Экс-офицер нацбата признал превосходство артиллерии РФ
Экс-офицер нацбата Лапин признал тотальное превосходство России на фронте
Военное руководство России бережет своих солдат, поэтому позиции ВСУ уничтожаются огнем артиллерии. Такое мнение высказал бывший офицер спецназа ВСУ Игорь Лапин в интервью телеканалу «Прямой».
«Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди — добивают», — пояснил он.
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Лапин добавил, что пехотинцы начинают маневры только после полного уничтожения ВСУ градом артиллерийских снарядов. Он признал, что у России всегда было «тотальное преимущество» по плотности артиллерийского огня. И вряд ли российские военные потеряют это преимущество, добавил спецназовец.
Бывший офицер пожаловался, что у украинских солдат не хватает лопат и кирок — они тратят время на рытье окопов вручную. А у российских военных есть мощная строительная техника, которая помогает в создании укрытий.
Ранее на Запорожском направлении российские штурмовики обезвредили опорный пункт ВСУ одной очередью из автомата.
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